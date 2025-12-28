С ветовната №17 в тениса и бивша първа ракета на Русия Людмила Самсонова се похвали с пръстен на път за първия си турнир за сезон 2026. „Започва нова глава“, написа носителката на пет WTA титли под кадър от самолета, като така съобщи за годежа с треньора си Алесандро Думитраке. Родената в Оленогорск (Мурманска област) състезателка и италианецът са заедно от 2020 г., като са големи любители на екзотичните дестинации.

До 2018-а Самсонова представяше Италия, където родителите й се местят, когато е на годинка и половина. Там баща й Дмитрий, юношеският шампион на Европа и 12-кратен първенец на Русия по тенис на маса, започва да играе за местния клуб Торино. В началото Людмила се занимава с фигурно пързаляне, танци и гимнастика, но 15-годишна решава да стане професионалистка на корта.

„Между 16 и 18 г. имах възможност да играя за втората си родина, но после ми потрябва италиански паспорт и реших да се състезавам под руски флаг. Сега се радвам, защото напрежението намаля, там никой не ми обръщаше внимание, бях една от многото. Докато в Италия страстно обичат тениса и ми се обръщаше прекалено много внимание“, разказва Самсонова, която говори свободно 5 езика, включително английски, френски и испански, макар да е учила основно в семейния автомобил.