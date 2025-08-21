Т енисистката Саша Викъри печели както от тенис, така и от разгорени снимки.

В навечерието на US Open американката разкри любопитни подробности от живота си извън корта. От януари тя има свой профил в платформата OnlyFans и не скри колко добре се справя там.

„Не бях планирала да се занимавам с две неща едновременно. Но аз съм широко скроен човек и не обръщам внимание какво мислят и говорят за мен. Това са най-лесно спечелените ми пари и наистина се забавлявам“, разкри 30-годишната тенисистка, която в момента е №509 в света, а най-доброто й класиране е 73-то място през 2018 година.

Викъри започна от квалификациите на Откритото първенство на САЩ и в първия кръг победи със 7:5, 7:5 украинката Анастасия Соболиева.