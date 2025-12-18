Л егендата на Байерн Томас Мюлер направи нещо, което не се бе случвало отдавна.

Повече от година световният шампион с Германия и съпругата му Лиза не бяха публикували снимки, на които са заедно. Това периодично подхранваше слухове, че нещата между двамата не вървят и са пред раздяла. Подозренията ескалираха, след като красивата състезателка по конен спорт не дойде на последния мач на мъжа си за Байерн през май месец. Сега Мюлер опроверга зложелателите, след като публикува нежна снимка с любимата си и кучето им.

„Коледа е време за семейството“, написа футболният ас под кадъра. Семейството е заедно от 2009 г. Преди време обаче решиха, че всеки има собствена кариера и спряха със съвместните появи, включително и публикуването на снимки.

Наскоро Лиза попадна в заглавията на медиите, след като завърши стажа си при председателя на Баварския държавен парламент Илзе Айгнер и вече може да навлезе в политиката като член на Християнсоциалния съюз. След като се раздели с Байерн, той премина във Ванкувър Уайткапс и дори стигна до мач за титлата в МЛС. На финала обаче отборът му загуби с 1:3 от Интер Маями на Лионел Меси и Луис Суарес.