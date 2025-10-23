Е дна от звездите на Челси Енцо Фернандес попадна в неочакван любовен триъгълник.

Според информации от Аржентина халфът е получил флиртуващо съобщение от атрактивната Уанда Нара, бивша съпруга на нападателя Мауро Икарди. Всичко това се случило, докато половинката на световния шампион Валентина Сервантес участва в популярно телевизионно кулинарно предаване за знаменитости. Ситуацията е още по-пикантна, тъй като водеща на шоуто е самата Нара.

Информацията за съобщението до Фернандес публикува La Nacion. Според репортера Сантяго Спосато посланието на Уанда гласяло: „Току-що те видях в квартала, пиши ми, ако искаш“. Това довело до напрежение в семейството на аса на „сините“ от Лондон. Твърди, се че Енцо показал съобщението на Валентина. Тя обаче отрече подобно нещо.

„Доколкото знам, не съм виждала никакви съобщения. Не, не, Енцо никога не ми е говорил за такова нещо. Семейството ми изпрати клиповете, защото аз не гледам телевизия вкъщи. Няма да притеснявам Енцо за подобно нещо. Дори не го попитах“, заяви Сервантес, след като бе провокирана да коментира слуховете.

Енцо и Валентина са заедно от съвсем млади, но преживяха много труден период. През ноември 2024 г. халфът изненадващо заряза партньорката си и двете си деца Оливия и Бенхамин. Не стана съвсем ясно защо постъпи така. Може би и затова се появиха слухове за връзки с други жени. Пращаха го в обятията на латино R&B и хип-хоп изпълнителката Ники Никол, която в момента е гадже на суперзвездата на Барселона и Испания Ламин Ямал. Както и с Кандела Арисага, бивша на рапъра Л-Ганте. Последният пък се прочу с аферата си с Уанда Нара.

Всичко това обаче е минало и Фернандес се върна в началото на годината към любимата си Валентина и децата. Нара пък преживя тежък и продължителен развод с Икарди и сега се е посветила на различни шоу и бизнес начинания. Както и на отглеждането на трите си момчета от бившия футболист Макси Лопес и двете си момичета от Мауро.