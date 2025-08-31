М акси Лопес е на път отново да се събере с бившата си съпруга Уанда Нара.

Очевидно връзката им няма да е романтична, след като миналият през Барселона и Милан нападател сега е щастливо женен за шведския модел Даниела Кристиансон. В Аржентина разкриха, че Уанда, чийто шумен развод с Мауро Икарди е в разгара си, ще бъде водеща на местното предаване „Мастършеф“ за знаменитости.

Твърди се, че сексбомбата вече е убедила Лопес да бъде един от участниците. Двамата бяха в обтегнати отношения няколко години заради развода им, но след като започна кризата с Икарди, Нара успя отново да се сближи с бащата на тримата й синове.