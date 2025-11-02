Н аскоро уволненият мениджър на Рейнджърс Ръсел Мартин и приятелката му Луси Пиндер си организираха романтично бягство в Неапол.

Двойката се наслади на пица и кафе и си направи туристически снимки, включително една на стенопис на Диего Марадона и друга на Везувий. Ръсел и Луси изглеждаха много влюбени и въобще не личеше, че са притеснени от мрачния мандат на специалиста на „Айброкс“. 39-годишният англичанин бе уволнен от Рейнджърс едва 123 дни след назначението си. Това го превърна в най-кратко задържалият се мениджър в историята на клуба.

Мартин се нуждаеше от полицейски ескорт, за да напусне стадиона на „Фолкърк“ през страничен изход след последния си мач начело на „сините“.