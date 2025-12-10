В Италия въздишат по нова футболна водеща.

Става въпрос за Таня Ла Гата, която работи в предаването Ultimo Stadio и отразява мачовете от Серия А. Красивата неаполитанка съвсем естествено беше изпратена в неделя вечер на мача на любимия си Наполи. Блондинката донесе късмет на шампионите, които спечелиха с 2:1 срещу Ювентус.

Освен като журналистка Таня е модел и актриса, както и дипломиран икономист. В актьорския свят тя е известна с главната си роля в документалния филм „Дрехата и душата“, който разказва за устойчивостта в модната индустрия. Ла Гата се е появявала и на престижни събития, включително 82-рия филмов фестивал във Венеция, където два пъти е минавала по червения килим. Като модел е сътрудничила в множество рекламни кампании и фотосесии.

За съжаление на многобройните й фенове обаче тя е щастливо омъжена.