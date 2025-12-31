В Хърватия най-накрая разкриха голяма тайна, свързана с любовния живот на футболния национал Йошко Гвардиол.

Защитникът на Манчестър Сити пази ревностно личното си пространство и досега беше пълна мистерия има ли жена до себе си. Навръх Бъдни вечер се оказа, че има. 23-годишният футболист беше заснет да се целува с блондинка в заведение в центъра на Загреб. В лицето на дамата порталът Teleskop разпозна студентката по ветеринарна медицина Лу Мастрович.

FOTO Joško Gvardiol ljubi lijepu studenticu veterine iz Zagreba: S njom se grlio na Adventu... https://t.co/C5E7RDEVTY — 24sata (@24sata_HR) December 25, 2025

Красивата дама е на 20, завършила е частно училище и е много запалена по спорта. Като малка е тренирала таекуондо, а след това – ски, и то заедно с настоящата звезда на Хърватия в женските ски Зринка Лютич. Лу не е загърбила любовта си към алпийския спорт и в свободното си от лекции време се изявява като инструктор.