Л егендата в тениса Винъс Уилямс (45) се омъжи за италианския актьор и модел Андреа Прети (37).

Това е втора сватбена церемония за двойката, като събитието се състоя във Флорида, след като за първи път си казаха „да“ в Италия през септември. Цели шест дни продължили тържеството на младоженците в Палм Бийч, на което присъствали най-близките им приятели и семействата им. Уилямс разкри пред Vogue, че сестра ѝ Серина ѝ е подарила яхта, която е приютила някои от гостите.

„Серина ни направи този красив подарък - яхта, и тя организира както храната, така и почти всичко останало. С нас бяха 10-12 от най-близките ни роднини и приятели, които бяха настанени на яхтата. Пяхме, танцувахме, клюкарствахме и просто се забавлявахме заедно“, сподели 13-кратната носителка на титли от Големия шлем.

Уилямс и Прети направиха втора сватба, защото документите за потвърждаване на първия им брак в Италия може да отнемат до осем месеца, за да станат официално съпрузи. Причината е, че Винъс е чужденка. Връзката между двамата дълго време остана далеч от светлините на прожекторите. Те бяха забелязани за първи път заедно през юли 2024-та, а в началото на тази година се сгодиха в Тоскана.