П реди около седмица Джейдевиън Клауни подписа договор за 3,5 млн. долара с Далас Каубойс.

Дебютът му за тима обаче може да бъде отложен, тъй като се забърка със сериозна неприятност. По информация на медиите отвъд Океана защитникът е бил арестуван от полицията при спор за паркиране. Инцидентът се случил в Рок Хил, Южна Каролина, по време на футболен мач в гимназия. Заради събитието полицията спирала колите в комплекса. Асът от НФЛ обаче не се подчинил, докато търсил място за колата си и отказал да представи документ за самоличност.

Според доклада Клауни не се е опитвал да избяга, но е продължил „да спори с офицера и да проявява предизвикателно отношение“. На футболиста са предявени две обвинения – за незаконно проникване на паркинга и неустановена самоличност. Клауни вече е обсъдил случилото се с медийния отдел на Далас Каубойс и е готов да „продължи напред“. Самият той е играл за гимназията в Рок Хил, преди да стане звезда в Университета на Южна Каролина.