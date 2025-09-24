С реднощно телефонно обаждане подпали война между известни футболни половинки. В основата на конфликта се оказа суперзвездата Неймар. Искрата пламна след интервю на Вирджиния Фонсека пред светския репортер Лео Диас. В него стана ясно, че през август 26-годишната инфлуенсърка е звъняла в 2 часа след полунощ на нападателя на Сантос. Нещо, което никак не се харесало на любимата на играча и майка на две от децата му - Бруна Бианкарди.

Вирджиния, която е спрягана за връзка с аса на Реал Мадрид Винисиус Жуниор, не се отдръпна от щекотливата тема и обясни своята версия пред Лео Диас. Родената в САЩ красавица разказа, че е получила съобщение от представител на Неймар. Поводът бил да потвърди участие в ежегодния благотворителен търг на Фондация „Неймар-младши“. Фонсека обаче отишла на парти и видяла късно съобщението.

„Върнах се от партито, бях някак си объркана, взех телефона и му се обадих, за да говорим за търга. Скоро след това Бруна ми изпрати съобщение: „Можеш да ми се обадиш“. А аз отговорих: „Бруна, успокой се, няма нищо важно, ще говоря с него по-късно. Става въпрос за търга“. Осъзнах, че съм сбъркала, затова му писах на следващия ден. Казах: „Ней, съжалявам, ако съм причинила някакъв дискомфорт между теб и Бруна“. А той отговори: „Не, успокой се, вече говорих с нея“. И всичко беше решено“, сподели Вирджиния, която до миналия май бе женена за певеца Зе Фелипе, с когото имат три деца.

Инфлуенсърката също така оправда поведението си, като обясни, че заради натовареното си ежедневие обикновено урежда професионалните си проблеми в късните часове.

„Осъзнавам, че това е грешка, защото има хора, на които наистина не им харесва. Този път си взех поука и наистина се извиних“, каза Вирджиния.

Интервюто предизвика остра реакция от страна на Бруна.

„Просто да приключа с тази тема, защото очевидно тя се забавлява, нали? Аз не решавам проблемите си в интернет, камо ли в интервюта. Това не беше изолиран инцидент. Тя вече демонстрира липса на уважение към мен, дори в дома ми, много е различна от човека, за когото се представя онлайн. Относно обаждането: тя знае, че не беше така“, написа любимата на Неймар в профила си в социалните мрежи.

Скандалът със сигурност ще набере сила. Още по-голяма пикантност за светските хроникьори и феновете придава фактът, че Неймар и Винисиус са приятели и съотборници в националния отбор на Бразилия. За връзката на Вирджиния с нападателя на Реал се заговори в началото на септември. Тогава двамата бяха засечени на вечеря в Мадрид. После Вирджиния получи огромен букет, за който се твърди, че е изпратен от Вини.