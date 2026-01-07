Б разилската сексбомба Катрин Баской отново е в светлината на прожекторите.

Моделът и инфлуенсър започна романс със защитника на Флуминензе Гуга. Връзката между двамата се развива с бързи темпове. Те се запознаха по време на новогодишно парти в курорта Маракайпе на брега на Атлантическия океан.

В първите дни на 2026-а пък те се преместиха на остров Фернандо де Нороня. В архипелага Катрин и Гуга не криеха страстта по между им, като бяха заснети да се целуват по време купона.

Футболистът дори пусна видеоклипове в историята си в Инстаграм, но след като беше наречен „емоционален“ от приятели и фенове, реши да изтрие публикациите. Баской нашумя през лятото, когато с още две приятелки купонясваше с Винисиус на плажа. По-късно тя разкри, че си е намерила гадже, след като е написала писмо до Бог, в което е поискала религиозен мъж да бъде баща на децата ѝ. Освен това тя заяви, че ще има сексуална връзка с него само след брака.