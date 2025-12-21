М ечтан подарък получи бразилският национал Рафиня.

Нападателят на Барселона навърши 29 години на 14 декември, а съпругата му Наталия Родригес го изненада с кемпер на стойност около 100 000 долара.

„Винаги е мечтал да къща с колела, но му липсваше кураж. За щастие, Бог му е изпратил жена с кураж“, написа половинката на футболисти и показа как любимият й се наслаждава на новата придобивка.

Кемперът е последен писък на модата. Разполага с удобно място за спане, всекидневна, баня, тоалетна и още куп екстри.

Рафиня и красивата му половинка Наталия са двойка от 2021-а, като в продължение на 8 години преди това са просто добри приятели. През 2022-а двамата сключиха брак, а година по-късно семейството им се увеличи с момче, което кръстиха Гаел.