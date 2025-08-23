Г орещата спортна журналистка Елеонора Инкардона отправи любовна честитка по случай рождения ден на гаджето си Самуеле Ричи.
Дефанзивният халф отпразнува 24 години в навечерието на новия сезон в Серия А. През лятото Ричи премина от Торино в Милан.
„Играехме, смяхме се, пътувахме и творихме. Катерихме се по планини (образно казано), споделяхме сладолед и създавахме спомени, които ще останат завинаги. Честит рожден ден, любов моя, любимото ми място винаги ще бъде до теб“, написа сексапилната италианка в Инстаграм, като добави техни общи снимки. Инкардона и Самуеле са заедно от миналото лято, като тя е с цели 10 г. по-възрастна от него.