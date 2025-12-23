Diema Sport
17:00 Годината на Септември
18:00 Годината на Берое
19:00 Годината на Лудогорец
Diema Sport 2
19:00 Обзор на кръга в английската Висша лига
20:00 Премиър Лийг Токшоу, предаване за английски футбол
22:00 Арсенал - Кристъл Палас, Карабао къп, четвъртфинал
03:00 НБА: Далас Маверикс - Денвър Нъгетс
Diema Sport 3
17:30 Обзор на кръга във Втора Бундеслига
18:00 Бундеслига Токшоу
05:30 НБА: Лос Анджелис Клипърс - Хюстън Рокетс
Nova Sport
15:45 Ал Хюсейн – Ахал, Шампионска лига на Азия 2
18:00 Ал Сад - Шабаб Ал Ахли, Елитна Шампионска лига на Азия
20:15 Ал Итихад – Насаф, Елитна Шампионска лига на Азия
MAX Sport 1
17:00 Сенегал – Ботсвана, Купа на Африканските нации
19:45 Баскетбол, Евролига: Фенербахче - Барселона
MAX Sport 2
19:15 Национална баскетболна лига: Локомотив Пловдив - Балкан
21:45 Баскетбол, Евролига: Париж - Цървена Звезда
MAX Sport 3
19:30 Нигерия – Таназния, Купа на Африканските нации
23:00 НХЛ: Торонто Мейпъл Лийфс - Питсбърг Пенгуинс
MAX Sport 4
14:30 Конго – Бенин, Купа на Африканските нации
17:00 LaLiga дневник
19:30 Фенербахче – Бешикташ, Купа на Турция
22:00 Танзания – Уганда, Купа на Африканските нации
RING
20:00 Обзор на кръга в Ередивизи
21:00 Обзор на кръга в шотландската Висша лига
22:45 Витория Гимараеш - Спортинг Лисабон, Примейра лига
EUROSPORT
14:35 Колокрос: Суперпрестиж лига в Золдер, жени
16:05 Колокрос: Суперпрестиж лига в Золдер, мъже