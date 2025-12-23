Diema Sport

17:00 Годината на Септември

18:00 Годината на Берое

19:00 Годината на Лудогорец

Diema Sport 2

19:00 Обзор на кръга в английската Висша лига

20:00 Премиър Лийг Токшоу, предаване за английски футбол

22:00 Арсенал - Кристъл Палас, Карабао къп, четвъртфинал

03:00 НБА: Далас Маверикс - Денвър Нъгетс

Diema Sport 3

17:30 Обзор на кръга във Втора Бундеслига

18:00 Бундеслига Токшоу

05:30 НБА: Лос Анджелис Клипърс - Хюстън Рокетс

Nova Sport

15:45 Ал Хюсейн – Ахал, Шампионска лига на Азия 2

18:00 Ал Сад - Шабаб Ал Ахли, Елитна Шампионска лига на Азия

20:15 Ал Итихад – Насаф, Елитна Шампионска лига на Азия

MAX Sport 1

17:00 Сенегал – Ботсвана, Купа на Африканските нации

19:45 Баскетбол, Евролига: Фенербахче - Барселона

MAX Sport 2

19:15 Национална баскетболна лига: Локомотив Пловдив - Балкан

21:45 Баскетбол, Евролига: Париж - Цървена Звезда

MAX Sport 3

19:30 Нигерия – Таназния, Купа на Африканските нации

23:00 НХЛ: Торонто Мейпъл Лийфс - Питсбърг Пенгуинс

MAX Sport 4

14:30 Конго – Бенин, Купа на Африканските нации

17:00 LaLiga дневник

19:30 Фенербахче – Бешикташ, Купа на Турция

22:00 Танзания – Уганда, Купа на Африканските нации

RING

20:00 Обзор на кръга в Ередивизи

21:00 Обзор на кръга в шотландската Висша лига

22:45 Витория Гимараеш - Спортинг Лисабон, Примейра лига

EUROSPORT

14:35 Колокрос: Суперпрестиж лига в Золдер, жени

16:05 Колокрос: Суперпрестиж лига в Золдер, мъже

