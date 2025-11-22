Diema Sport

12:00 Арда - ЦСКА 1948, efbet Лига

14:30 Черно море - Локомотив (Сф), efbet Лига

17:00 ЦСКА - Ботев (Пд), efbet Лига

19:30 Кьолн – Айнтрахт, Бундеслига

22:00 Баскетбол: Рио Бреоган – Бургос, Лига Ендеса

00:00 НБА: Орландо Маджик - Ню Йорк Никс

Diema Sport 2

14:30 Бърнли – Челси, Висша лига

17:00 Ливърпул – Нотингам, Висша лига

19:30 Нюкасъл - Манчестър Сити, Висша лига

22:05 ПСЖ - Льо Авър, Лига 1

02:00 BKB 48: Бойно събитие от Флорида

Diema Sport 3

14:00 Падерборн – Хановер, Втора Бундеслига

16:30 Байерн Мюнхен – Фрайбург, Бундеслига

19:00 Дневник НБА

20:00 НБА: Шарлът Хорнетс - Лос Анджелис Клипърс

02:15 Формула 1 Академия: Гран при на Лас Вегас

06:00 Формула 1: Гран при на Лас Вегас

Nova Sport

14:30 Ковънтри – УБА, Чемпиъншип

16:30 Борусия Дортмунд – Щутгарт, Бундеслига

MAX Sport 1

20:00 UFC Fight Night: Царукян срещу Хукър

23:00 Cage Warriors 198: Галавечер от Манчестър

MAX Sport 2

22:00 Ланус - Атлетико Минейро, Копа Судамерикана, финал

02:00 НХЛ: Флорида Пантърс - Едмънтън Ойлърс

MAX Sport 3

16:00 Удинезе – Болоня, Серия А

19:00 Фиорентина – Ювентус, Серия А

21:45 Наполи – Аталанта, Серия А

MAX Sport 4

15:00 Алавес – Селта, Ла Лига

17:15 Барселона - Атлетик Билбао, Ла Лига

19:30 Осасуна - Реал Сосиедад, Ла Лига

22:00 Виляреал – Майорка, Ла Лига

RING

17:30 НАК Бреда - ПСВ Айндховен, Ередивизи

19:45 Аякс – Екселсиор, Ередивизи

22:00 Сент Мирън – Селтик, Висша лига на Шотландия

EUROSPORT

11:15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Гургъл, I манш, слалом, мъже

14:30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Гургъл, II манш, слалом, мъже

15:30 Ски скокове: Световна купа в Лилехамер, голяма шанца, мъже, квалификация

16:30 Ски скокове: Световна купа в Лилехамер, голяма шанца, мъже

21:00 Конен спорт: Световна лига на шампионите в Прага, прескачане на препятствия

EUROSPORT 2

12:25 Фигурно пързаляне: Гран при във Финландия, волна програма, спортни двойки

14:10 Фигурно пързаляне: Гран при във Финландия, волна програма, мъже

17:25 Фигурно пързаляне: Гран при във Финландия, волна програма, жени

20:00 Голф: PGA тур, RSM Класик, трети ден

БНТ 3

18:25 Волейбол: Левски - ЦПВК, среща от Националната волейболна лига, жени

