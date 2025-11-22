Diema Sport
12:00 Арда - ЦСКА 1948, efbet Лига
14:30 Черно море - Локомотив (Сф), efbet Лига
17:00 ЦСКА - Ботев (Пд), efbet Лига
19:30 Кьолн – Айнтрахт, Бундеслига
22:00 Баскетбол: Рио Бреоган – Бургос, Лига Ендеса
00:00 НБА: Орландо Маджик - Ню Йорк Никс
Diema Sport 2
14:30 Бърнли – Челси, Висша лига
17:00 Ливърпул – Нотингам, Висша лига
19:30 Нюкасъл - Манчестър Сити, Висша лига
22:05 ПСЖ - Льо Авър, Лига 1
02:00 BKB 48: Бойно събитие от Флорида
Diema Sport 3
14:00 Падерборн – Хановер, Втора Бундеслига
16:30 Байерн Мюнхен – Фрайбург, Бундеслига
19:00 Дневник НБА
20:00 НБА: Шарлът Хорнетс - Лос Анджелис Клипърс
02:15 Формула 1 Академия: Гран при на Лас Вегас
06:00 Формула 1: Гран при на Лас Вегас
Nova Sport
14:30 Ковънтри – УБА, Чемпиъншип
16:30 Борусия Дортмунд – Щутгарт, Бундеслига
MAX Sport 1
20:00 UFC Fight Night: Царукян срещу Хукър
23:00 Cage Warriors 198: Галавечер от Манчестър
MAX Sport 2
22:00 Ланус - Атлетико Минейро, Копа Судамерикана, финал
02:00 НХЛ: Флорида Пантърс - Едмънтън Ойлърс
MAX Sport 3
16:00 Удинезе – Болоня, Серия А
19:00 Фиорентина – Ювентус, Серия А
21:45 Наполи – Аталанта, Серия А
MAX Sport 4
15:00 Алавес – Селта, Ла Лига
17:15 Барселона - Атлетик Билбао, Ла Лига
19:30 Осасуна - Реал Сосиедад, Ла Лига
22:00 Виляреал – Майорка, Ла Лига
RING
17:30 НАК Бреда - ПСВ Айндховен, Ередивизи
19:45 Аякс – Екселсиор, Ередивизи
22:00 Сент Мирън – Селтик, Висша лига на Шотландия
EUROSPORT
11:15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Гургъл, I манш, слалом, мъже
14:30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Гургъл, II манш, слалом, мъже
15:30 Ски скокове: Световна купа в Лилехамер, голяма шанца, мъже, квалификация
16:30 Ски скокове: Световна купа в Лилехамер, голяма шанца, мъже
21:00 Конен спорт: Световна лига на шампионите в Прага, прескачане на препятствия
EUROSPORT 2
12:25 Фигурно пързаляне: Гран при във Финландия, волна програма, спортни двойки
14:10 Фигурно пързаляне: Гран при във Финландия, волна програма, мъже
17:25 Фигурно пързаляне: Гран при във Финландия, волна програма, жени
20:00 Голф: PGA тур, RSM Класик, трети ден
БНТ 3
18:25 Волейбол: Левски - ЦПВК, среща от Националната волейболна лига, жени