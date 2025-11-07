ТВ програма на 7 ноември
Diema Sport
15:00 Футбол: efbet Лига: Спартак (Вн) – Септември (Сф)
17:30 Футбол, efbet Лига: Ботев (Пд) - Добруджа
21:30 Футбол, Бундеслига: Вердер - Волфсбург
Diema Sport 2
19:30 Футбол, Втора Бундеслига: Динамо (Др) - Нюрнберг
22:00 Футбол, Чемпиъншип: Уотфорд - Бристъл Сити
Diema Sport 3
16:30 Формула 1, Първа тренировка за Голяма награда на Бразилия
20:30 Формула 1, Квалификация за спринт за Голямата награда на Бразилия
21:45 Футбол, Лига 1: ФК Париж - Рен
Nova Sport
19:30 Втора Бундеслига, Гройтер Фюрт - Пройсен Мюнстер
Eurosport
08:00 Снукър, Международен шампионат, полуфинал
13:30 Снукър, Международен шампионат, полуфинал
18:55 БМХ, Световен шампионат, Риад, фрийстайл флатланд, мъже
Eurosport 2
09:15 Фигурно пързаляне, Гран При в Япония, кратка програма, мъже
12:00 Фигурно пързаляне, Гран При в Япония, кратка програма, жени
13:55 БМХ, Световен шампионат, Риад, фрийстайл флатланд, жени
22:00 Голф, PGA тур, Лос Кабос Чемпиъншип, втори ден
Max Sport 1
09:00 Голф, Abu Dhabi HSBC Championship
16:30 Тенис, ATP 250 в Мец, полуфинал
19:00 Тенис, ATP 250 в Мец, полуфинал
21:15 Баскетбол, Евролига: Олимпиакос – Партизан
Max Sport 2
12:35 Moto GP, Първа тренировка за Голямата награда на Португалия
19:30 Волейбол, efbet Супер Волей: Пирин - Нефтохимик
21:30 Баскетбол, Евролига: Барселона - Реал (М)
Max Sport 3
16:50 Moto GP, Тренировка за Голямата награда на Португалия
21:45 Футбол, Серия А: Пиза – Кремонезе
Max Sport 4
22:00 Футбол, Ла Лига, Елче - Реал Сосиедад