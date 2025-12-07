Diema Sport
14:30 Берое – Септември, efbet Лига
17:00 Спартак (Вн) – Левски, efbet Лига
19:30 ПАОК – Арис, Суперлига
22:30 НБА: Торонто Раптърс - Бостън Селтикс
Diema Sport 2
13:00 Баскетбол: Ховентут – Манреса, Лига Ендеса
16:00 Брайтън - Уест Хем, Висша лига
18:30 Фулъм - Кристъл Палас, Висша лига
21:00 АЕК – Атромитос, Суперлига
Diema Sport 3
11:15 Формула 2: Гран при на Абу Даби
15:00 Формула 1: Гран при на Абу Даби
19:00 НБА: Ню Йорк Никс - Орландо Маджик
21:45 Лориен – Лион, Лига 1
02:30 НБА: Филаделфия 76-ърс - Лос Анджелис Лейкърс
Nova Sport
14:00 Баскетбол: Тенерифе - Реал Мадрид, Лига Ендеса
16:30 Хамбургер – Вердер, Бундеслига
18:30 Борусия Дортмунд – Хофенхайм, Бундеслига
MAX Sport 1
11:00 Голф: Nedbank Golf Challenge
18:00 Волейбол - Серия А1: Гротадзолина – Тренто
20:00 НХЛ: Филаделфия Флайърс - Колорадо Авеланш
00:00 НХЛ: Каролина Хърикейнс - Сан Хосе Шаркс
MAX Sport 2
18:00 Национална баскетболна лига: Миньор – Шумен
20:15 НФЛ: Балтимор Рейвънс - Питсбърг Стийлърс
23:20 НФЛ: Грийн Бей Пакърс - Чикаго Беърс
MAX Sport 3
13:30 Кремонезе – Лече, Серия А
16:00 Каляри – Рома, Серия А
19:00 Лацио – Болоня, Серия А
21:45 Наполи – Ювентус, Серия А
MAX Sport 4
15:00 Елче - Жирона, Ла Лига
17:15 Валенсия - Севиля, Ла Лига
19:30 Еспаньол - Райо Валекано, Ла Лига
22:00 Реал Мадрид - Селта, Ла Лига
RING
15:30 АЗ Алкмаар - Го Ахед Ийгълс, Ередивизи
17:20 Селтик – Хартс, Висша лига на Шотландия
22:30 Тондела – Порто, Примейра лига
EUROSPORT
10:20 Ски бягане: Световна купа в Трондхайм, 10 км, жени
11:50 Северна комбинация: Световна купа в Трондхайм, голяма шанца, мъже
12:45 Ски бягане: Световна купа в Трондхайм, 10 км, мъже
14:45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, финал
18:55 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Бийвър Крийк, I манш, гигантски слалом, мъже
20:00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Тремблан, II манш, гигантски слалом, жени
21:00 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, финал
EUROSPORT 2
13:15 Спускане с шейни: Световна купа в Инсбрук, мъже, втори манш
14:00 Биатлон: Световна купа в Йостерсунд, преследване, жени
15:10 Ски скокове: Световна купа във Висла, голяма шанца, мъже, първи кръг
16:15 Биатлон: Световна купа в Йостерсунд, преследване, мъже
17:05 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Тремблан, I манш, гигантски слалом, жени
БНТ 3
07:30 Сноуборд: Световна купа в Милин, паралелен слалом
11:00 Европейско първенство по плуване в малък басейн, серии
20:00 Европейско първенство по плуване в малък басейн, финали