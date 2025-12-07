Diema Sport

14:30 Берое – Септември, efbet Лига

17:00 Спартак (Вн) – Левски, efbet Лига

19:30 ПАОК – Арис, Суперлига

22:30 НБА: Торонто Раптърс - Бостън Селтикс

Diema Sport 2

13:00 Баскетбол: Ховентут – Манреса, Лига Ендеса

16:00 Брайтън - Уест Хем, Висша лига

18:30 Фулъм - Кристъл Палас, Висша лига

21:00 АЕК – Атромитос, Суперлига

Diema Sport 3

11:15 Формула 2: Гран при на Абу Даби

15:00 Формула 1: Гран при на Абу Даби

19:00 НБА: Ню Йорк Никс - Орландо Маджик

21:45 Лориен – Лион, Лига 1

02:30 НБА: Филаделфия 76-ърс - Лос Анджелис Лейкърс

Nova Sport

14:00 Баскетбол: Тенерифе - Реал Мадрид, Лига Ендеса

16:30 Хамбургер – Вердер, Бундеслига

18:30 Борусия Дортмунд – Хофенхайм, Бундеслига

MAX Sport 1

11:00 Голф: Nedbank Golf Challenge

18:00 Волейбол - Серия А1: Гротадзолина – Тренто

20:00 НХЛ: Филаделфия Флайърс - Колорадо Авеланш

00:00 НХЛ: Каролина Хърикейнс - Сан Хосе Шаркс

MAX Sport 2

18:00 Национална баскетболна лига: Миньор – Шумен

20:15 НФЛ: Балтимор Рейвънс - Питсбърг Стийлърс

23:20 НФЛ: Грийн Бей Пакърс - Чикаго Беърс

MAX Sport 3

13:30 Кремонезе – Лече, Серия А

16:00 Каляри – Рома, Серия А

19:00 Лацио – Болоня, Серия А

21:45 Наполи – Ювентус, Серия А

MAX Sport 4

15:00 Елче - Жирона, Ла Лига

17:15 Валенсия - Севиля, Ла Лига

19:30 Еспаньол - Райо Валекано, Ла Лига

22:00 Реал Мадрид - Селта, Ла Лига

RING

15:30 АЗ Алкмаар - Го Ахед Ийгълс, Ередивизи

17:20 Селтик – Хартс, Висша лига на Шотландия

22:30 Тондела – Порто, Примейра лига

EUROSPORT

10:20 Ски бягане: Световна купа в Трондхайм, 10 км, жени

11:50 Северна комбинация: Световна купа в Трондхайм, голяма шанца, мъже

12:45 Ски бягане: Световна купа в Трондхайм, 10 км, мъже

14:45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, финал

18:55 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Бийвър Крийк, I манш, гигантски слалом, мъже

20:00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Тремблан, II манш, гигантски слалом, жени

21:00 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, финал

EUROSPORT 2

13:15 Спускане с шейни: Световна купа в Инсбрук, мъже, втори манш

14:00 Биатлон: Световна купа в Йостерсунд, преследване, жени

15:10 Ски скокове: Световна купа във Висла, голяма шанца, мъже, първи кръг

16:15 Биатлон: Световна купа в Йостерсунд, преследване, мъже

17:05 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Тремблан, I манш, гигантски слалом, жени

БНТ 3

07:30 Сноуборд: Световна купа в Милин, паралелен слалом

11:00 Европейско първенство по плуване в малък басейн, серии

20:00 Европейско първенство по плуване в малък басейн, финали

тв спорт програма