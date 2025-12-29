ТВ спорт на 29 декември

Diema Sport
20:30 Дневник НБА

Diema Sport 2
20:00 Ковънтри – Ипсуич, Чемпиъншип
22.15 Бирмингам – Саутхемптън, Чемпиъншип
03.00 НБА: Сан Антонио Спърс - Кливланд Кавалиърс

Diema Sport 3
21:45 Рексъм – Престън, Чемпиъншип
05.30 НБА: Портланд Трейл Блейзърс - Далас Маверикс

Nova Sport
21:00 Баскетбол: Рио Бреоган – Баскония, Лига Ендеса

Max Sport 1
21:00 Коморски острови – Мали, Купа на Африканските нации

Max Sport 2
19:15 Баскетбол: Черно море - Рилски спортист, НБЛ
21:45 Рома – Дженоа, Серия А

Max Sport 3 
18:00 Зимбабве - Южна Африка, Купа на Африканските нации
21:00 Замбия – Мароко, Купа на Африканските нации

Max Sport 4
18:00 Ангола – Египет, Купа на Африканските нации

Евроспорт
12:30 Ски бягане: Тур дьо ски в Тоблах, 10 км, мъже
15:30 Ски бягане: Тур дьо ски в Тоблах, 10 км, жени
17:00 Ски скокове: Четирите шанци в Оберстдорф, голяма шанца, мъже

Евроспорт 2
14:40 Колокрос: Трофей в Льонхут, жени
15:55 Колокрос: Трофей в Льонхут, мъже

 

