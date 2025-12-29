ТВ спорт на 29 декември
Diema Sport
20:30 Дневник НБА
Diema Sport 2
20:00 Ковънтри – Ипсуич, Чемпиъншип
22.15 Бирмингам – Саутхемптън, Чемпиъншип
03.00 НБА: Сан Антонио Спърс - Кливланд Кавалиърс
Diema Sport 3
21:45 Рексъм – Престън, Чемпиъншип
05.30 НБА: Портланд Трейл Блейзърс - Далас Маверикс
Nova Sport
21:00 Баскетбол: Рио Бреоган – Баскония, Лига Ендеса
Max Sport 1
21:00 Коморски острови – Мали, Купа на Африканските нации
Max Sport 2
19:15 Баскетбол: Черно море - Рилски спортист, НБЛ
21:45 Рома – Дженоа, Серия А
Max Sport 3
18:00 Зимбабве - Южна Африка, Купа на Африканските нации
21:00 Замбия – Мароко, Купа на Африканските нации
Max Sport 4
18:00 Ангола – Египет, Купа на Африканските нации
Евроспорт
12:30 Ски бягане: Тур дьо ски в Тоблах, 10 км, мъже
15:30 Ски бягане: Тур дьо ски в Тоблах, 10 км, жени
17:00 Ски скокове: Четирите шанци в Оберстдорф, голяма шанца, мъже
Евроспорт 2
14:40 Колокрос: Трофей в Льонхут, жени
15:55 Колокрос: Трофей в Льонхут, мъже