Diema Sport

15:00 Футбол, efbet Лига: Локомотив (Сф) - Арда

17:30 Футбол, efbet Лига: Локомотив (Пд) - Монтана

21:45 Футбол, Лига 1: Метц - Рен

Diema Sport 2

19:30 Футбол, Втора Бундеслига: Шалке 04 - Падерборн

22:00 Футбол, Чемпиъншип: Оксфорд - Ипсуич

Diema Sport 3

13:00 Формула 2, Тренировка за Голяма награда на Катар

15:30 Формула 1, Първа тренировка за Голяма награда на Катар

18:10 Формула 2, Квалификация Голяма награда на Катар

19:30 Формула 1, Квалификация за спринт за Голямата награда на Катар

21:30 Футбол, Бундеслига: Борусия (М) - РБ Лайпциг

Nova Sport

19:30 Втора Бундеслига, Хановер - Карлсруе

Eurosport

11:20 Ски бягане, Световна купа в Рука, 10 км, жени

13:05 Северна комбинация, Световна купа в Рука, голяма шанца, мъже

14:05 Ски бягане, Световна купа в Рука, 10 км, мъже

16:05 Северна комбинация, Световна купа в Рука, ски бягане, 7.5 км, мъже

16:45 Ски скокове, Световна купа във Фалун, голяма шанца, жени, голяма шанца

18:45 Ски алпийски дисциплини, Световна купа в Копър маунтин, първи манш, гигантски слалом, мъже

21:45 Ски алпийски дисциплини, Световна купа в Копър маунтин, втори манш, гигантски слалом, мъже

Eurosport 2

09:00 Кърлинг, Европейско първенство в Лохя, полуфинал, мъже

14:20 Формула 1 на вода, Световен шампионат в Саудитска Арабия, спринт

BNT 3

17:55 Волейбол, Националната волейболна „Демакс+“ лига, жени: Славия – Левски

Max Sport 1

21:30 Футбол, Ла Лига 2, Спортинг (Х) – Андора

Max Sport 2

23:00 НХЛ: Бъфало Сейбърс - Ню Джърси Девилс

Max Sport 3

21:45 Футбол, Серия А, Комо – Сасуоло

Max Sport 4

09:30 Световен рали шампионат, Саудитска Арабия SS11 Wadi Almatwi 1

15:00 Световен рали шампионат, Саудитска Арабия SS14 Wadi Almatwi 2

22:00 Футбол, Ла Лига, Хетафе – Елче

 

