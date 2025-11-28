Diema Sport
15:00 Футбол, efbet Лига: Локомотив (Сф) - Арда
17:30 Футбол, efbet Лига: Локомотив (Пд) - Монтана
21:45 Футбол, Лига 1: Метц - Рен
Diema Sport 2
19:30 Футбол, Втора Бундеслига: Шалке 04 - Падерборн
22:00 Футбол, Чемпиъншип: Оксфорд - Ипсуич
Diema Sport 3
13:00 Формула 2, Тренировка за Голяма награда на Катар
15:30 Формула 1, Първа тренировка за Голяма награда на Катар
18:10 Формула 2, Квалификация Голяма награда на Катар
19:30 Формула 1, Квалификация за спринт за Голямата награда на Катар
21:30 Футбол, Бундеслига: Борусия (М) - РБ Лайпциг
Nova Sport
19:30 Втора Бундеслига, Хановер - Карлсруе
Eurosport
11:20 Ски бягане, Световна купа в Рука, 10 км, жени
13:05 Северна комбинация, Световна купа в Рука, голяма шанца, мъже
14:05 Ски бягане, Световна купа в Рука, 10 км, мъже
16:05 Северна комбинация, Световна купа в Рука, ски бягане, 7.5 км, мъже
16:45 Ски скокове, Световна купа във Фалун, голяма шанца, жени, голяма шанца
18:45 Ски алпийски дисциплини, Световна купа в Копър маунтин, първи манш, гигантски слалом, мъже
21:45 Ски алпийски дисциплини, Световна купа в Копър маунтин, втори манш, гигантски слалом, мъже
Eurosport 2
09:00 Кърлинг, Европейско първенство в Лохя, полуфинал, мъже
14:20 Формула 1 на вода, Световен шампионат в Саудитска Арабия, спринт
BNT 3
17:55 Волейбол, Националната волейболна „Демакс+“ лига, жени: Славия – Левски
Max Sport 1
21:30 Футбол, Ла Лига 2, Спортинг (Х) – Андора
Max Sport 2
23:00 НХЛ: Бъфало Сейбърс - Ню Джърси Девилс
Max Sport 3
21:45 Футбол, Серия А, Комо – Сасуоло
Max Sport 4
09:30 Световен рали шампионат, Саудитска Арабия SS11 Wadi Almatwi 1
15:00 Световен рали шампионат, Саудитска Арабия SS14 Wadi Almatwi 2
22:00 Футбол, Ла Лига, Хетафе – Елче