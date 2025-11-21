Diema Sport

15:00 Пирин – Фратрия, Mr. Bit Втора лига

17:45 Берое - Спартак (Вн), efbet Лига

20:45 Дневник НБА

21:45 Ница – Марсилия, Лига 1

Diema Sport 2

19:30 Бохум - Динамо Дрезден, Втора Бундеслига

21:30 Преди кръга във Висшата лига

22:00 Престън – Блекбърн, Чемпиъншип

Diema Sport 3

19:30 Херта - Айнтрахт Брауншвайг, Втора Бундеслига

21:30 Майнц – Хофенхайм, Бундеслига

02:30 Формула 1: Трета тренировка за Гран при на Лас Вегас

04:15 Формула 1 Академия: Гран при на Лас Вегас

Nova Sport

17:00 Тенис: Купа Дейвис, полуфинал

MAX Sport 1

21:15 Баскетбол, Евролига: Олимпиакос - Париж

MAX Sport 2

19:30 Волейбол - efbet Супер Волей: Дея - Нефтохимик

22:30 Cage Warriors 197: Галавечер от Манчестър

MAX Sport 3

21:30 Баскетбол, Евролига: Партизан - Фенербахче

MAX Sport 4

22:00 Валенсия – Леванте, Ла Лига

EUROSPORT

16:00 Снукър: Шампионат на Рияд, полуфинал

21:00 Снукър: Шампионат на Рияд, финал

EUROSPORT 2

13:55 Фигурно пързаляне: Гран При във Финландия, кратка програма, спортни двойки

15:25 Фигурно пързаляне: Гран При във Финландия, кратка програма, мъже

17:00 Ски скокове: Световна купа в Лилехамер, смесено отборно, голяма шанца

19:00 Голф: PGA тур, RSM Класик, втори ден

21:00 Конен спорт: Световна лига на шампионите в Прага, прескачане на препятствия

