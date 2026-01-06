Diema Sport

21:00 Дневник НБА

Diema Sport 2

20:00 Премиър Лийг Токшо

22:00 Уест Хем – Нотингам, Висша лига

Nova Sport

13:30 Виетнам – Йордания, Младежка купа на Азия до 23 г.

18:00 Саудитска Арабия – Киргизстан, Младежка купа на Азия до 23 г.

MAX Sport 1

07:00 Тенис, ATP 250: Бризбън

19:45 Баскетбол, Евролига: Фенербахче - Олимпиакос

MAX Sport 2

07:30 Тенис: United Cup

18:00 Волейбол - CEV Къп: Локомотив Авиа - Динамо Букурещ

20:15 Баскетбол, Евролига: Апоел Тел Авив - Дубай

01:30 Тенис: United Cup

MAX Sport 3

16:00 Пиза – Комо, Серия А

19:00 Лече – Рома, Серия А

21:45 Сасуоло – Ювентус, Серия А

MAX Sport 4

18:00 Алжир – ДР Конго, Купа на Африканските нации, осминафинал

21:00 Кот д'Ивоар – Буркина Фасо, Купа на Африканските нации, осминафинал

EUROSPORT

15:10 Ски скокове: Световна купа във Вилах, малка шанца, жени

20:20 Фрийстайл ски: Световна купа в Лак Бапор, ски акробатика, мъже и жени

