Diema Sport

21:00 Дневник НБА

Diema Sport 2

14:30 Бирмингам - Дарби Каунти, Чемпиъншип

17:00 Мидълзбро – Блекбърн, Чемпиъншип

21:00 Преди кръга във Висшата лига

22:00 Манчестър Юн – Нюкасъл, Висша лига

Diema Sport 3

19:30 Рексъм - Шефилд Юн, Чемпиъншип

Nova Sport

17:00 Честърфийлд - Нотс Каунти, Лига 2 на Англия

MAX Sport 2

17:00 Волейбол - Серия А1: Лубе Чивитанова – Пиаченца

19:00 Баскетбол, Евролига: Партизан - Макаби Тел Авив

21:30 Баскетбол, Евролига: Болоня - Олимпиакос

MAX Sport 3

20:30 Баскетбол, Евролига: Монако - Реал Мадрид

MAX Sport 4

14:30 Купа на Африканските нации: Ангола – Зимбабве

17:00 Купа на Африканските нации: Египет - Южна Африка

22:00 Купа на Африканските нации: Мароко - Мали

EUROSPORT

14:30 Колокрос: Световна купа в Гавере, жени

16:00 Колокрос: Световна купа в Гавере, мъже

EUROSPORT 2

11:00 Тенис: Филм за Australian Open 2025

