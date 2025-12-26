Diema Sport
21:00 Дневник НБА
Diema Sport 2
14:30 Бирмингам - Дарби Каунти, Чемпиъншип
17:00 Мидълзбро – Блекбърн, Чемпиъншип
21:00 Преди кръга във Висшата лига
22:00 Манчестър Юн – Нюкасъл, Висша лига
Diema Sport 3
19:30 Рексъм - Шефилд Юн, Чемпиъншип
Nova Sport
17:00 Честърфийлд - Нотс Каунти, Лига 2 на Англия
MAX Sport 2
17:00 Волейбол - Серия А1: Лубе Чивитанова – Пиаченца
19:00 Баскетбол, Евролига: Партизан - Макаби Тел Авив
21:30 Баскетбол, Евролига: Болоня - Олимпиакос
MAX Sport 3
20:30 Баскетбол, Евролига: Монако - Реал Мадрид
MAX Sport 4
14:30 Купа на Африканските нации: Ангола – Зимбабве
17:00 Купа на Африканските нации: Египет - Южна Африка
22:00 Купа на Африканските нации: Мароко - Мали
EUROSPORT
14:30 Колокрос: Световна купа в Гавере, жени
16:00 Колокрос: Световна купа в Гавере, мъже
EUROSPORT 2
11:00 Тенис: Филм за Australian Open 2025