Diema Sport

15:00 Фратрия – Хебър, Mr. Bit Втора лига

17:30 Локомотив (ГО) – Дунав, Mr. Bit Втора лига

20:00 Преди кръга в efbet Лига

21:00 Дневник НБА

21:30 Салфорд Сити - Лейтън Ориент, ФА Къп

Diema Sport 2

17:30 Преди кръга на Купата на Футболната асоциация

18:00 Обзор на кръга в английската Висша лига

19:30 Пройсен Мюнстер – Хановер, Втора Бундеслига

22:00 Хъл Сити – Мидълзбро, Чемпиъншип

Diema Sport 3

09:00 Формула 2: Тренировка за Гран при на Абу Даби

11:30 Формула 1: Първа тренировка за Гран при Абу Даби

13:00 Формула 2: Квалификация за Гран при на Абу Даби

15:00 Формула 1: Втора тренировка за Гран при на Абу Даби

19:30 Фортуна Дюселдорф – Шалке, Втора Бундеслига

21:30 Майнц - Борусия Мьонхенгладбах, Бундеслига

Nova Sport

20:00 Брест – Монако, Лига 1

22:00 Лил – Марсилия, Лига 1

MAX Sport 1

11:00 Голф: Nedbank Golf Challenge

21:00 Баскетбол, Евролига: Цървена Звезда - Барселона

MAX Sport 2

19:30 Волейбол - efbet Супер Волей: Нефтохимик - ЦСКА

02:00 НХЛ: Ню Джърси Девилс - Вегас Голдън Найтс

MAX Sport 3

21:15 Баскетбол, Евролига: Панатинайкос - Валенсия

MAX Sport 4

22:00 Овиедо – Майорка, Ла Лига

EUROSPORT

10:40 Ски бягане: Световна купа в Трондхайм, квалификация, спринт, мъже и жени

11:50 Северна комбинация: Световна купа в Трондхайм, малка шанца, жени

13:05 Ски бягане: Световна купа в Трондхайм, спринт, мъже и жени

14:45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, четвъртфинал

18:30 Спускане с шейни: Световна купа в Инсбрук, двойки

20:00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Бийвър Крийк, спускане, мъже

21:45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, четвъртфинал

EUROSPORT 2

12:20 Ски скокове: Световна купа във Висла, голяма шанца, жени

14:00 Фигурно пързаляне: Гран при в Япония, кратка програма, жени

15:05 Северна комбинация: Световна купа в Трондхайм, ски бягане на 5 км, жени

16:45 Биатлон: Световна купа в Йостерсунд, спринт, жени

20:30 Голф: PGA тур, Уърлд челъндж, втори ден

RING

22:15 Бенфика - Спортинг Лисабон, Примейра лига

БНТ 3

11:00 Европейско първенство по плуване в малък басейн, серии

18:45 Теглене на жребий за световното първенство по футбол 2026 г.
 

