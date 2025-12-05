Diema Sport
15:00 Фратрия – Хебър, Mr. Bit Втора лига
17:30 Локомотив (ГО) – Дунав, Mr. Bit Втора лига
20:00 Преди кръга в efbet Лига
21:00 Дневник НБА
21:30 Салфорд Сити - Лейтън Ориент, ФА Къп
Diema Sport 2
17:30 Преди кръга на Купата на Футболната асоциация
18:00 Обзор на кръга в английската Висша лига
19:30 Пройсен Мюнстер – Хановер, Втора Бундеслига
22:00 Хъл Сити – Мидълзбро, Чемпиъншип
Diema Sport 3
09:00 Формула 2: Тренировка за Гран при на Абу Даби
11:30 Формула 1: Първа тренировка за Гран при Абу Даби
13:00 Формула 2: Квалификация за Гран при на Абу Даби
15:00 Формула 1: Втора тренировка за Гран при на Абу Даби
19:30 Фортуна Дюселдорф – Шалке, Втора Бундеслига
21:30 Майнц - Борусия Мьонхенгладбах, Бундеслига
Nova Sport
20:00 Брест – Монако, Лига 1
22:00 Лил – Марсилия, Лига 1
MAX Sport 1
11:00 Голф: Nedbank Golf Challenge
21:00 Баскетбол, Евролига: Цървена Звезда - Барселона
MAX Sport 2
19:30 Волейбол - efbet Супер Волей: Нефтохимик - ЦСКА
02:00 НХЛ: Ню Джърси Девилс - Вегас Голдън Найтс
MAX Sport 3
21:15 Баскетбол, Евролига: Панатинайкос - Валенсия
MAX Sport 4
22:00 Овиедо – Майорка, Ла Лига
EUROSPORT
10:40 Ски бягане: Световна купа в Трондхайм, квалификация, спринт, мъже и жени
11:50 Северна комбинация: Световна купа в Трондхайм, малка шанца, жени
13:05 Ски бягане: Световна купа в Трондхайм, спринт, мъже и жени
14:45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, четвъртфинал
18:30 Спускане с шейни: Световна купа в Инсбрук, двойки
20:00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Бийвър Крийк, спускане, мъже
21:45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, четвъртфинал
EUROSPORT 2
12:20 Ски скокове: Световна купа във Висла, голяма шанца, жени
14:00 Фигурно пързаляне: Гран при в Япония, кратка програма, жени
15:05 Северна комбинация: Световна купа в Трондхайм, ски бягане на 5 км, жени
16:45 Биатлон: Световна купа в Йостерсунд, спринт, жени
20:30 Голф: PGA тур, Уърлд челъндж, втори ден
RING
22:15 Бенфика - Спортинг Лисабон, Примейра лига
БНТ 3
11:00 Европейско първенство по плуване в малък басейн, серии
18:45 Теглене на жребий за световното първенство по футбол 2026 г.