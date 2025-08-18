П ътнически автобус с турска регистрация, пътуващ по редовен маршрут от град Токат за Одрин, се е преобърнал на магистралата Северна Мармара (Kuzey Marmara КМО) в отсечката Санджактепе край гишетата на входа за Истанбул, съобщава Dariknews.
В катастрофата, която се е случила в около 6:30 часа сутринта, по първоначални данни са загинали трима души, а 20 са ранени, се посочва в съобщение на областната управа на Истанбул, цитирано от информационната агенция "Демирйорен хабер ажансъ".
Kuzey Marmara Otoyolu’nda Tokat Yıldızı otobüsü devrildi. 3 ölü, 14 yaralı— Berkay (@Berkayys09) August 18, 2025
Kazaya ilişkin inceleme sürüyor. pic.twitter.com/YmhOhXL42a
Ранените са настанени в болница.
В автобуса са пътували 35 души. Катастрофата е станала на остър завой, който шофьорът не могъл да вземе и автобусът се е преобърнал.
Tokat'tan Tekirdağ istikametine giden bir yolcu otobüsü Kuzey Marmara otoyolu Sancaktepe mevkinde kaza yaptı.— Rabia (@cicek_cicek_06) August 18, 2025
35 yolcudan 3'ü hayatını kaybetti, 20 yolcu yaralandı. pic.twitter.com/EWCDFZ7mNc
Магистралата е била отцепена за движение в сутрешните часове в посока към Одрин, но към момента движението вече е възстановено.
Не се съобщават данни за самоличността на пострадалите граждани.
Започнало е разследване за причините на катастрофата.