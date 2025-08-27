П очти 150 миньори бяха блокирани под земята в Източна Украйна, след като Русия бомбардира въглищна мина, убивайки един работник.

Ужасът съвпадна с появата на информация за гаранциите за сигурност, които Доналд Тръмп е готов да предложи на Украйна – „големи оръжия и разузнаване“, според официални лица.

НОВО УСЛОВИЕ ЗА МИР: Украйна трябва да унищожи западните оръжия

Един миньор е загинал, а трима са ранени при обстрела на мината, докато 146 души останаха затрупани в тъмния подземен лабиринт. Мината принадлежи на най-голямата украинска енергийна компания DETK.

Говорител на фирмата съобщи: „Атаката нанесе щети на сградите и оборудването и доведе до прекъсване на електрозахранването. По това време 146 миньори бяха под земята и усилията да бъдат извадени продължават.“

СВЕТЛИНА В ТУНЕЛА: Русия и Украйна спират огъня!

По-късно през деня стана ясно, че всички миньори са спасени.

Мината се намира в община Добропилля, област Донецк – индустриалното сърце на Украйна. Русия настоява Киев да предаде останалите територии в замяна на мир – оферта, която президентът Зеленски отхвърли категорично.

Междувременно бяха разкрити детайли за американските гаранции за сигурността на Украйна при евентуално мирно споразумение. Тръмп заяви, че САЩ няма да изпращат свои войници, но са готови да осигурят разузнаване, системи за командване и въздушна отбрана, както и стратегическа подкрепа на украинската армия.

ДОКАТО ТРЪМП НАПАДА БРУТАЛНО ЗЕЛЕНСКИ: БГ премиерът: ЕС трябва да остане единен и предвидим в цялостната си подкрепа за Украйна!

Пакетът военна помощ обаче зависи от решението на европейски държави да изпратят десетки хиляди войници в Украйна. Вашингтон може да оттегли предложението, ако това не стане.

Въпреки това американската позиция е сериозен завой – само преди месеци Тръмп бе заявил, че страната му няма да има роля в защитата на Украйна.

Руска атака остави 100 000 без отопление

Засега мирното споразумение остава далеч – срещата между Зеленски и Путин отново е блокирана, а растат опасенията, че срещата на върха в Аляска е била безрезултатна.