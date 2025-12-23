В инс Зампела, баща на поредицата Call of Duty , загина в автомобилна катастрофа край Лос Анджелис. Той беше на 55 години.
NBC Los Angeles съобщава, че в неделя той е шофирал своето Ferrari по магистралата Angeles Crest в Южна Калифорния , когато то е излязло от пътя и се е блъснало в бетонна бариера. Зампела е бил обхванат от пожара , причинен от колата, и е загинал. Пътник е бил изхвърлен от превозното средство и е починал от нараняванията си в болница.
Причината за катастрофата се разследва. Видео, разпространяващо се в интернет, запечатва момента, в който ферарито излиза от тунел и се разбива в скалите. Зампела е съосновател на разработчика на видеоигри Infinity Ward , който създаде поредицата Call of Duty. По-късно той прави Respawn Entertainment, студиото, стоящо зад хитови игри като Titanfall 2, Apex Legends и Star Wars Jedi: Fallen Order.
Иван Петрински
