Принц Уилям планира да промени радикално монархическата традиция след възкачването си на престола, твърди The ​​Daily Beast. Бъдещият крал Уилям V възнамерява да лиши от кралските титли всичките роднини, които не изпълняват официални задължения.

Според източници, близки до двореца Кенсингтън, решението е замислено като системна реформа, насочена към намаляване на броя на „работещите“ членове на монархията. „Уилям ще лиши титлите на всички неработещи членове на кралското семейство“, каза един от източниците на изданието, пише БГНЕС. Принцесите Юджини и Беатрис, дъщерите на принц Андрю, както и принц Хари и децата му, Арчи и Лилибет, ще загубят не само титлите си, но и титлата „Ваше Кралско Височество“, писа marica.bg.

За да осъществи тези планове, бъдещият монарх ще трябва да издаде специален патент, тъй като съгласно действащото законодателство е невъзможно да се лиши принц или принцеса от титлата им. Съгласно този план децата на принц Уилям и Кейт Мидълтън ще запазят титлите си, докато достигнат възраст, в която могат сами да решат дали желаят да изпълняват кралски задължения.

По-рано беше съобщено, че британският елит се опитва да осигури завръщането на принц Хари във Великобритания и да отслаби влиянието на принц Уилям, най-големият син на краля и вероятен наследник на трона. Инициативата намира подкрепа от редица политици и придворни.