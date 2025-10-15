Драматичен спад в популацията на дивите слонове в Индия алармира природозащитниците!

Нов доклад на индийското правителство, цитиран от АФП, показва, че броят на азиатските гиганти е намалял с една четвърт за последните осем години — от близо 30 000 през 2017 г. до едва 22 500 днес.

СЛОН ОТКАЗА ДА СЕ ПОДЧИНЯВА, размаза цяла празнична процесия! (СНИМКА+ВИДЕО)

Според Световния фонд за дивата природа (WWF) в света са останали по-малко от 50 000 азиатски слона, като 60% от тях живеят в Индия. Международният съюз за опазване на природата вече класифицира вида като застрашен.

Причините за изчезването са тревожни:

свиване на естествените местообитания ,

, раздробяване на стадата и

и нарастващи конфликти между хора и животни.

Изследователите подчертават, че бързото разширяване на чаените и кафеените плантации, изграждането на огради и пътища, както и намаляването на горските площи тласкат слоновете към изолация.

Слон нахълта в магазин, за да си похапне! (ВИДЕО)

Днес техният ареал обхваща само 3,5% от историческата територия, на която някога са се движели свободно.

Учените настояват властите да възстановят природните коридори, да засилят защитата на вида и да ограничат строителството, което заплашва едни от най-великолепните животни на планетата, предаде БТА.