Б рюксел отпуска на Киев допълнителна финансова помощ в размер на 4,05 млрд. евро. Това обяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, предадоха ДПА, цитирани от БТА.

"Солидарността на ЕС с Украйна е непоколебима", написа Фон дер Лайен в социалната мрежа X в навечерието на Деня на независимостта на Украйна. "Изплащането на над 4 млрд. евро демонстрира силната ангажираност на ЕС към възстановяването и бъдещето на страната", добавя тя.

EU solidarity with Ukraine is unwavering.



Today, the EU disburses over €4 billion to support Ukraine.



This is our commitment not only to Ukraine’s recovery, but to its future as a sovereign and democratic country. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 22, 2025

Новите средства се отпускат в момент, в който страните членки на НАТО и ЕС демонстрират единство пред американския президент Доналд Тръмп във връзка с неговите дипломатически усилия да организира среща между украинския президент Володимир Зеленски и руския президент Владимир Путин.

ЕК заяви, че 3,05 млрд. евро от финансовата помощ идват от Механизма за възстановяване и интеграция на Украйна - програма на стойност до 50 млрд. евро, обхващаща периода 2024–2027 г.

Останалите 1 млрд. евро се отпускат като заем, който е част от инициативата на Г-7 Извънредни заеми за ускоряване приходи (ERA) на обща стойност около 45 млрд. евро.

ЕК посочи, че предоставянето на средствата е станало възможно и благодарение на отмяната на закон, който би ограничил независимостта на централните антикорупционни органи на Украйна. ЕК приветства тази стъпка и подчерта, че реформите в областта на правовата държава и борбата с корупцията в Украйна остават от решаващо значение за по-нататъшния ѝ път към членство в ЕС.

От началото на руската инвазия през 2022 г. ЕС и неговите държави членки са обещали на Киев помощ в размер на близо 169 млрд.