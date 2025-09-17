О коло 1400 туристи бяха евакуирани от Мачу Пикчу.

Причаната - протест в района на прочутия археологически обект в Перу, предаде Франс прес, като се позова на властите.

Демонстранти, настояващи нова компания да поеме автобусната връзка между най-близката железопътна гара и Мачу Пикчу, влязоха в сблъсъци с полицията.

Четиринадесет служители на реда бяха ранени, докато разчистваха пътна барикада.

Властите успяха да евакуират около 1400 туристи, но 900 други остават блокирани в района.

Предстои среща между представители на правителството и синдикатите в опит да бъде намерено решение, което да удовлетвори демонстрантите.

Източник: БТА