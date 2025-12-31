"България се присъединява към еврозоната - едно от най-големите постижения на Европейския съюз. Този важен момент отразява години упорита работа и отдаденост, преодоляване на предизвикателствата. Еврото ще донесе ползи за българския народ, като улесни плащанията и пътуванията. Ще предостави нови възможности за българските предприятия, позволявайки им да се възползват по-добре от предимствата на нашия единен пазар. Ще подсили още повече гласа на България в Европа. Тази стъпка е добра за България и укрепва Европа като цяло. Тя прави нашата икономика по-устойчива и конкурентоспособна в глобален мащаб. Поздравления, България! Можете да се гордеете с постигнатото". С тези думи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства България часове преди официалното приемане на единната валута, писа NOVA.

„Поздравления за България за приемането на еврото като нейна валута! Това бележи кулминацията на дълъг и ангажиращ процес и началото на нова глава, изпълнена с възможности за България и нейния народ. Еврото винаги е било много повече от валута. То приближава България още повече към сърцето на Европа и изпраща ясен сигнал към света, че нашата сила се крие в нашето единство. Това е наистина исторически момент за България, еврозоната и Европейския съюз като цяло", заяви Валдис Домбровскис, комисар за икономиката и производителността.

В официалното съобщение на Европейската комисия пише, че присъединяването ни към еврозоната е следствие от интензивната подготовка и усилия на България за изпълнение на всички необходими изисквания. В текста се казва още: "Еврото ще донесе практически ползи за българските граждани и предприятия. То ще улесни пътуването и живота в чужбина, ще повиши прозрачността и конкурентоспособността на пазарите и ще улесни търговията. Евробанкнотите и евромонетите ще се превърнат за всички българи в осезаем символ на свободата, удобството и възможностите, които ЕС предоставя на своите граждани."

"Европейската комисия силно подкрепяше България по пътя ѝ към еврото. С присъединяването на България 21 държави членки на ЕС и над 357 милиона граждани ще споделят общата валута на Съюза. Обществената подкрепа за еврото в ЕС и еврозоната остава много силна, като мнозинството от гражданите смятат, че еврото е нещо добро за ЕС като цяло и за тяхната собствена държава, както показва последното проучване на Евробарометър", посочват още от ЕК.