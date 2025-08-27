Г ерманското правителство прие законопроект, който ще въведе доброволна военна служба, която може да се превърне в наборна, ако целите за набиране на персонал не бъдат постигнати. Това предаде агенция Ройтерс.

Министерството на отбраната се надява, че доброволната шестмесечна схема ще помогне за удвояване на броя на обучените резервисти от сегашното ниво от около 100 000. От ведомството смятат, че част от доброволците могат продължат кариерата си на активна служба.

Министърът на отбраната на Германия Борис Писториус иска да увеличи броя на войниците на служба от 180 000 на 260 000 до началото на 30-те години.

Той се стреми да постигне новите цели на НАТО и да укрепи отбраната на страната.