Г игантска тревога в Япония! След рекорден брой нападения на мечки над хора през последните месеци – 12 души са загинали, а повече от 100 са ранени, японските власти се принудиха да извикат помощ от... армията.

В северната префектура Акита войници от Силите за самоотбрана вече патрулират улиците и горските зони, след като диви мечки започнаха да навлизат директно в градовете в търсене на храна. Тази година недостигът на жълъди и други естествени източници на храна, както и обезлюдяването на селските райони, са разширили територията на мечките до жилищните квартали – страхът е навсякъде.

Но заради строгите японски закони войниците нямат право да стрелят по животните. Вместо пушки – те са въоръжени с анти-мечешки спрейове, палки, щитове, защитни очила и бронежилетки, опитвайки се да предпазят жителите.

Войниците ще поставят капани, превозват ловци и дори ще връщат уловените мечки обратно в гората, докато правителството подготвя спешен план за действие. Предвижда се повече лицензирани ловци да бъдат разположени в опасните райони, а при спешност – дори полицаи да отстрелват мечки, ако се наложи.