С евернокорейският лидер Ким Чен-ун обеща пълната си подкрепа на Владимир Путин и се зарече да направи "всичко по силите си, за да помогне" на Москва, съобщава "Ройтерс".

На свой ред руският президент благодари на Пхенян за изпращането на войски в сраженията срещу Украйна.

Срещата се проведе в кулоарите на честванията в Пекин по случай годишнината от официалната капитулация на Япония във Втората световна война. Часове по-рано двамата придружиха китайския президент Си Дзинпин на мащабен военен парад. Това бе първото подобно събиране на лидерите на трите страни от началото на Студената война.

След парада Ким и Путин пътуваха с една и съща кола до държавна къща за гости за частни двустранни разговори.

"Ако има нещо, което мога или трябва да направя за Вас и руския народ, считам го за свой дълг като братско задължение", изтъкна Ким на Путин.

Путин се обърна към Ким с "Уважаеми председател на държавните въпроси" на руски език и отправи най-топлите си поздрави. Двете страни са обвързани с договор за взаимна отбрана от 2024 г. и са подложени на тежки международни санкции - Русия заради войната си в Украйна, а Северна Корея - за програмата си за ядрени оръжия.

"Напоследък отношенията между нашите страни придобиха специален, основан на доверие и приятелство, както и съюзнически характер", подчерта Путин и похвали севернокорейските специални части, които бяха разположени в помощ на руските войски. "Вашите войници се бориха смело и героично".

Севернокорейските войски помогнаха на Москва по-рано тази година да изтласка украинските сили от Курска област в Западна Русия.

"Бих искал да отбележа, че никога няма да забравим жертвите, които вашите въоръжени сили и семействата на вашите военнослужещи понесоха", допълни Путин.

Посещението в Пекин - първото известно пътуване на Ким до Китай след пандемията, предостави на изолирания севернокорейски лидер първа възможност да се срещне с Путин и Си, както и е сред над две дузини други национални лидери, присъствали на събитията.

Ким е разговарял и с беларуския президент преди парада и го е поканил да посети Пхенян.

Пак Уон-гон - експерт по Северна Корея в Женския университет Ихва в Сеул, нарече посещението голяма пропагандна победа за Ким.

"Само като стои и върви рамо до рамо със Си Дзинпин и Путин. Как може да има по-добър начин той да покаже статуса си на света и на своя народ?".