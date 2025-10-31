П роливни дъждове удариха Ню Йорк.

Двама души загинаха в наводнени мазета вчера, след като стихията затвори пътища и предизвика сериозни нарушения във въздушния транспорт.

Водолазен екип е открил тялото на 39-годишен мъж, след като пожарникари получили сигнал за човек, блокиран в наводнено мазе в Бруклин около 16:30 ч., съобщи полицията. Мъжът, чиято самоличност не се съобщава, е обявен за мъртъв в болницата.

В Манхатън 43-годишен мъж е загинал на място, след като свидетел разказал, че той е загубил съзнание в наводнено помещение в мазе, добави полицията. Причината за смъртта му се разследва.

На места в града са паднали рекордни количества валежи.

Ню Йорк беше обхванат от часове проливен дъжд с различна интензивност, включително по време на следобедния пиков час.

Снимки и видеа в социалните мрежи показаха вода, която достига до броните на автомобилите и се излива в станциите на метрото.

„Когато видите количеството вода, което се изля, става ясно, че канализационната ни система просто не е изградена да поема такъв обем. Валеше постоянно и равномерно“, каза кметът Ерик Адамс.

Източник: БТА