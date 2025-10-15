Н ай-малко десет души загинаха и 18 са ранени, след като пожар избухна рано тази сутрин на петролен танкер, акостирал за ремонт в Индонезия, съобщиха местните власти.
Пожарът избухнал на кораб в корабостроителница в град Батам, каза полицейският началник Заенал Арифин.
В трюма на плавателния съд няма петрол, поясни Арифин.
Жертвите са работници, ремонтирали плавателния съд.
„Някои от тях са пострадали тежко“, каза полицейският началник, като посочи, че към момента не е ясно кой е собственикът на кораба.
Източник: БТА