Н ай-малко десет души загинаха и 18 са ранени, след като пожар избухна рано тази сутрин на петролен танкер, акостирал за ремонт в Индонезия, съобщиха местните власти.

Пожарът избухнал на кораб в корабостроителница в град Батам, каза полицейският началник Заенал Арифин.

В трюма на плавателния съд няма петрол, поясни Арифин.

Жертвите са работници, ремонтирали плавателния съд.

„Някои от тях са пострадали тежко“, каза полицейският началник, като посочи, че към момента не е ясно кой е собственикът на кораба.

Източник: БТА