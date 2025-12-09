Г оворителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че твърденията на германския канцлер Фридрих Мерц, че Владимир Путин иска да възстанови Съветския съюз, са погрешни, а твърденията, че руският президент планира да нападне страна член на НАТО, са пълна глупост, предадоха Ройтерс и ТАСС.

"Това не отговаря на действителността", каза Песков пред журналисти, коментирайки изявление на Мерц, който обясни нарастващата милитаризация на страните от НАТО с това, че руският президент, по думите му, мечтае да възстанови Съветския съюз.

"Владимир Путин не иска да възстанови Съветския съюз, защото това е невъзможно. И той самия многократно е говорил за това. А да се говори за това е проява на неуважение към нашите партньори, към нашите съюзници от Общността на независимите държави (ОНД), към по-напредналите форми на интеграция. Очевидно г-н Мерц не знае за това", подчерта говорителят на Кремъл.

Песков коментира и преговорите за мир в Украйна. Попитан дали е имало някакъв контакт между Русия и САЩ след срещата на Путин със специалния пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър, Песков заяви, че Русия е в постоянен контакт с представителите на американската администарция, но Москва очаква резултатите от обсъждането на мирния план на Вашингтон с украинската страна.

Източник: БТА