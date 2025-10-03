Р уските сили атакуваха енергийната система на Украйна с вълни от нощни удари, които на моменти потопиха милиони хора в тъмнина и прекъснаха отоплението при температури под нулата. Държавният газов оператор на Киев съобщи, че това е най-голямата атака срещу газовата мрежа на страната от началото на пълномащабното нахлуване на Москва през 2022 г., съобщи France 24.

„Противникът извърши най-мащабната атака срещу инфраструктурата за производство на газ от началото на войната“, заявиха от държавната газова компания „Нафтогаз“.

#BREAKING

Russia launched one of its largest recent strikes on Ukraine with Shahed/Geran drones, Kh-59/Kh-69 cruise missiles, and Iskander-M/K missiles.



Targets: Poltava, Sumy, Kharkiv, plus Dnipro, Odesa, Chernihiv, Kyiv.



Energy & gas sites damaged. pic.twitter.com/eQRs1StN33 — BB (@BBMedia23) October 3, 2025

Председателят на компанията, Сергей Корецки, заяви: „В резултат на тази атака значителна част от нашите съоръжения са повредени. Част от щетите са критични“.

По данни на „Нафтогаз“, около 35 ракети и 60 дрона са били изстреляни срещу обекти в североизточната Харковска област и централната Полтавска област.

‼️ Last night, Russia carried out its largest attack on Ukraine's gas production infrastructure since the beginning of the war, - Naftogaz.



A significant number of facilities were damaged. Some of the damage was critical. pic.twitter.com/4xM153TVbx — The Ukrainian Review (@UkrReview) October 3, 2025

„Някои бяха успешно свалени. За съжаление, не всички“, допълниха от компанията.

Украинското министерство на енергетиката съобщи за прекъсвания на електрозахранването в няколко региона, но без да предостави допълнителни подробности.

От своя страна руските военни обявиха, че са атакували „военно-индустриалния комплекс на Украйна“ чрез комбинирани удари с ракети и дронове.

*Източник: БГНЕС