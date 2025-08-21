Г ермански неонацист ще може да излежи присъда в женски затвор, след като е използвал нова правителствена политика, за да промени пола си.

Марла-Свеня Либих, известна преди като Свен Либих, ще излежи 18-месечната си присъда в женския затвор в Кемниц в Саксония. През юли 2023 г. крайнодесният екстремист беше осъден за поредица от престъпления, включително подбуждане към омраза от крайнодясно, клевета и обида.

По това време тя се е идентифицирала като мъж, което е бил полът, определен ѝ при раждането. Но в края на 2024 г. Либих променя пола си в официалните регистри от мъжки на женски, а също така променя и собственото си име в съответствие със Закона за самоопределение на Германия. Законът позволява на хората да променят пола и собственото си име чрез декларация в службата по вписванията, вместо със съдебно решение.

Либих сега се появява публично, облечен в дамски дрехи - и с мустаци. Въпреки смяната на пола на Либих, германските медии поставиха под въпрос дали тя е била сериозна. Оттогава тя предприе съдебни действия срещу местни медии за това, което според нея са неверни представи за нейната полова идентичност.

Жалба срещу германския информационен бюлетин Der Spiegel до Съвета по пресата беше отхвърлена като неоснователна. Но по-рано тази година Либих обясни, че е променила пола си и е поискала присъда в женски затвор, за да избегне „дискриминация“ от страна на мъжете затворници, съобщава The Telegraph.

Либих е смятана от германските вътрешни разузнавателни служби за „десен екстремист“. Тя е снимана с нацистка лента на ръкава с надпис „Sicherheits-Abteilung“ или SA, използван от нацистката щурмова дивизия.

През януари германски власти заявиха, че наказателната система на страната все още счита Либих за мъжки затворник от правна гледна точка и че статутът му на жена се основава само на гражданското право.