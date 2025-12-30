С наближаването на края на 2025 година бразилският мистик Атос Саломе, известен като Живия Нострадамус, публикува своите зловещи прогнози за 2026 г. 39-годишният ясновидец, който твърди, че е предвидил пандемията от COVID-19 и смъртта на кралица Елизабет II, предупреждава: светът навлиза в още по-опасен период.

Според него войните ще продължат без ясен победител, а политическата нестабилност ще се задълбочи. Конфликтът между Русия и Украйна, въпреки мирните разговори между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп, няма да приключи. Саломе предвижда дълъг военен застой – редуващи се настъпления и отстъпления, без официален мирен договор и без ясно определени граници.

НЯКОЛКО МИГА НИ ДЕЛЯТ ОТ КРАЯ? Живият Нострадамус предупреди – близо сме до ядрен апокалипсис!

Той предупреждава, че Европа трябва да бъде нащрек, тъй като възстановяването на Украйна може да съвпадне с нови атаки.

Напрежението ще расте и в Източна Азия. Саломе вижда ескалация около Тайван, но не и пълномащабна война. Вместо това – блокади, кибератаки, икономически удари, проблеми с доставките на чипове и информационна война. Целта: изтощаване на противника, без открит военен сблъсък.

Африка също остава в капана на хаоса. Западна Африка и регионът Сахел ще бъдат разтърсвани от насилие, тероризъм и лошо управление. Това ще доведе до нова миграционна вълна към Европа и Близкия изток, предупреждава мистикът.

СТРАХОВИТО: Смразяващи предсказания на Нострадамус за 2026 г.!

Още по-тревожна е прогнозата за масови кибератаки. През 2026 г. те ще бъдат насочени към енергийни и водни системи, комуникации и големи градове, особено в САЩ и Западна Европа. Световни събития като Световното първенство по футбол в САЩ и Мексико също са потенциална мишена. „Целта не е само технически срив, а страх и хаос“, казва Саломе.

Има и лъч надежда – в медицината. Той прогнозира сериозни пробиви в генната терапия с CRISPR, които ще дадат шанс за лечение на тежки заболявания. Но наред с това предупреждава, че изкуственият интелект трябва спешно да бъде регулиран, за да се предотвратят измами, дийпфейкове и масово следене.

По отношение на здравето Саломе говори за „постоянно състояние на тревога“ – птичи грип, денга, Mpox и други огнища ще държат системите под напрежение. Най-голямата му тревога е „изтощението на системата“ – болници, които не издържат, недостиг на средства и липса на глобално сътрудничество.

ВСИЧКО ДОСЕГА - САМО РЕПЕТИЦИЯ: Живият Нострадамус предупреждава за страшни катаклизми!

А климатът? Прогнозата е апокалиптична. Европа ще бъде ударена от екстремни горещини, особено Испания, Италия и Гърция. Югоизточна Азия ще страда от смъртоносни наводнения, Южна Америка – от суши и потопи, а Близкият изток и Северна Африка – от жега и водна криза.

„Климатичните бедствия ще се случват бързо и ще бъдат все по-разрушителни“, предупреждава „Живият Нострадамус“.

Ако прогнозите му се сбъднат, 2026 г. ще бъде година на изпитание за целия свят.