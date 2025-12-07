Б изнесменът Илон Мъск хвърли бомба!

Той призова Европейският съюз да бъде премахнат, а суверенитетът да бъде върнат на отделните страни.

„ЕС трябва да бъде премахнат, а суверенитетът да бъде върнат на отделните страни, за да могат правителствата да представляват по-добре своя народ“, написа Мъск на страницата си в социалната мрежа Х.

По-късно Мъск добави в друго съобщение в Х, че бюрокрацията на Европейския съюз „бавно до смърт задушава Европа“.

Преди това шокиращо изявление представител на Европейската комисия Тома Ренье заяви на брифинг в Брюксел, че Еврокомисията е наложила глоба на платформата X в размер на 120 милиона евро за нарушение на европейския закон за цифровите услуги.

През юли Европейската комисия информира мрежата X за предварителните си заключения, според които компанията нарушава закона за цифровите услуги на Европейския съюз (DSA) в области, свързани с осигуряването на прозрачност на рекламите и достъпа на изследователите до отворени данни и информация. В случай на неотстраняване на нарушенията - Европейската комисия заплаши компанията с глоби в размер до 6% от общия й годишен оборот.

Европейската комисия редовно изпраща претенции до големите онлайн платформи като X, Meta, TikTok, с изискване за отстраняване на откритите нарушения на DSA и заплашва да наложи санкции или да прекрати дейността на компаниите на територията на ЕС.

Източник: БГНЕС