И зраел съобщи, че е идентифицирал останките на заложниците Амирам Купер и Сахар Барух, чиито тела бяха върнати от "Хамас" по-рано същия ден.

Сахар Барух, който има и българско гражданство, бил отвлечен от кибуца Беери в Газа и убит по време на неуспешна спасителна операция на армията два месеца по-късно. Той е бил едва на 25 години, когато загинал.

Амирам Купер бил отвлечен заедно с жена си Нурит Купер от дома им в кибуца Нир Оз.

В изявление на кабинета на премиера Бенямин Нетаняху се посочва, че семействата на загиналите мъже са били уведомени, след като „завърши процеса на идентификация от Националния институт по съдебна медицина“, предаде АФП.

Бойци са отвлекли 251 души като заложници по време на атаката на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г., която предизвика войната в Газа. Двама от отвлечените имат българско гражданство – Сахар Барух, чието тяло беше върнато в четвъртък, и Матан Ангрест, който беше освободен при влизането в сила на споразумението за прекратяване на огъня заедно с останалите живи заложници.

Досега бунтовниците са върнали останките на 17 от 28-те загинали заложници, които "Хамас" се съгласи да предаде като част от споразумението за примирие с Израел, посредничено от САЩ.

Източник: NOVA