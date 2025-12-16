М ъж е арестуван в Индия, след като е убил жена си и се опитал да прикрие следите си, като инсценира друга трагедия, съобщава NDTV.

Медията твърди, че Рупеш Амберкар е „се уморил от жена си“, което е довело до хладнокръвното й убийство. Заговорничейки с трима приятели, той внесъл отровна змия в къщата, като умишлено сложил върху жена си, докато тя спи. Тя починала на място от ухапването.

В продължение на три години Рупеш и неговите приятели и съучастници успяват да убедят всички, че това е инцидент. Едва няколко години по-късно следовател преглежда случая и забелязва несъответствия в показанията, което в крайна сметка разкрива мъжа.