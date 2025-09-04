З еметресение с магнитуд 6,0 по скалата на Рихтер разтърси Съединените щати. Епицентърът му е бил на дълбочина 10 километра, на 271 километра югозападно от град Уналаска, разположен на Алеутските острови (Аляска), съобщи Европейският средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).
Уналаска има население от 4400 души. Няма съобщения за жертви или щети.
Here we observe the seismic waves generated from the magnitude 6.0 #earthquake that struck Alaska today September 3rd 2025 spread out across North America. Wow! Here is the USGS Event Page: https://t.co/fwau9TuzsM— Stefan Burns (@StefanBurnsGeo) September 4, 2025
IRIS GMV: https://t.co/w30yOocdNm pic.twitter.com/NcQjpnjaeU
По-рано сеизмолозите прогнозираха сериозна катастрофа, която може да се случи край бреговете на Съединените щати. Става дума за земетресение с магнитуд 9 и гигантско цунами. Подобни катастрофи се случват веднъж на 500 години и ако прогнозата се сбъдне, не само крайбрежната инфраструктура ще бъде унищожена, но и водата и въздухът могат да бъдат отровени и замърсени.