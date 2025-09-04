З еметресение с магнитуд 6,0 по скалата на Рихтер разтърси Съединените щати. Епицентърът му е бил на дълбочина 10 километра, на 271 километра югозападно от град Уналаска, разположен на Алеутските острови (Аляска), съобщи Европейският средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Уналаска има население от 4400 души. Няма съобщения за жертви или щети.

По-рано сеизмолозите прогнозираха сериозна катастрофа, която може да се случи край бреговете на Съединените щати. Става дума за земетресение с магнитуд 9 и гигантско цунами. Подобни катастрофи се случват веднъж на 500 години и ако прогнозата се сбъдне, не само крайбрежната инфраструктура ще бъде унищожена, но и водата и въздухът могат да бъдат отровени и замърсени.

Земетресение Аляска Цунами САЩ природно бедствие