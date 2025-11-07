А рката на Тръмп“ на Доналд Тръмп може да струва 100 милиона долара и да бъде по-голяма от Мемориала на Линкълн“.

Предложеният паметник наподобява Триумфалната арка в Париж и би бил ново допълнение към Вашингтон, според Axios.

79-годишният Тръмп се стреми да започне строителството на предложената от него „Арка на Тръмп“, използвайки пари, които е натрупал чрез набиране на средства. „Това е, за което говори“, каза пред изданието вътрешен човек, близък до Тръмп. „Има малка арка. Средна арка. Голяма арка. И той харесва голямата, разбира се, стига да е голяма, златна и бялa”, добави той.

Наречена „Арката на Тръмп“ заради приликата си с Триумфалната арка в Париж, предложеният монумент ще отбележи предстоящата 250-годишнина на Съединените щати.

Паметникът ще се намира в средата на кръговото движение на Мемориалния кръг, от другата страна на река Потомак от Мемориала на Линкълн, който свързва Капитолия на САЩ с Националното гробище Арлингтън в Арлингтън, Вирджиния. Според репортажи на Time и BBC , тя ще бъде построена така, че да е с лице към Белия дом.

Тръмп за първи път представи идеята за „Арката на Тръмп“, докато говори пред дарители през октомври. „Всеки път, когато някой язди по този красив мост към Мемориала на Линкълн, той буквално казва, че нещо трябва да е тук“, каза той пред групата, според репортаж на BBC.