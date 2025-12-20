П резидентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна в Северна Каролина с намерение да говори за икономиката, но речта му бързо пое в различна посока – коментира необичайни детайли от семейния си живот с Мелания, писа CNN.

Най-запомнящият се момент дойде, когато Тръмп разказа как агенти на ФБР са ровили в чекмеджето с бельото на съпругата му Мелания по време на обиска в Мар-а-Лаго през 2022 г. По думите му бельото й било безупречно подредено и дори „гладено с пара“.

Макар речта формално да беше посветена на икономиката, Тръмп само на моменти се връщаше към темата. Отчете забавяне на инфлацията, обеща по-ниски цени на лекарствата и представи ръста на безработицата като резултат от масови уволнения в държавната администрация. Зад него поддръжници държаха табели „По-ниски цени“ и „По-високи заплати“, но това не попречи на нови прескачания от тема в тема.

Отклонението към бельото на Мелания дойде в контекста на оплакванията му от разследванията срещу него. Тръмп дори разсъждаваше на глас дали да не си присъди сам „1 милиард долара обезщетение“, което после да дари за благотворителност, писа Vesti.bg.

В края на словото той коментира и здравето си, уверявайки, че се чувства „както преди 50 години“, и призна с усмивка: „Вероятно съм много невротичен. Но контролираната невроза е нещо добро. Дава ти енергия.“

