И стинска зимна стихия удари източната турска област Ван и превърна първите часове на новата година в изпитание за местните жители.

Две мощни лавини се стовариха сутринта на 1 януари върху жилищни квартали в окръг Чатак, където снежната покривка надхвърля един метър, а опасността от нови свличания остава сериозна, писа marica.bg.

Най-драматичният момент се разиграл в квартал Бахчелиевлер. 61-годишната Гюлназ Битик била затрупана от огромна снежна маса, докато се намирала в двора на къщата си.

Van'ın Çatak ilçesinde iki mahalleye çığ düşmüş. 1 kadın, düşen çığın altında kalmış. 22 ev boşaltılmış. #Van pic.twitter.com/UqZro9hg4A — Leyla Kartop (@LeylaKartop_) January 1, 2026

След подаден сигнал към мястото незабавно били изпратени екипи на Дирекцията за извънредни ситуации и борба с природни бедствия към президентството в Анкара (АФАД), заедно с полиция, жандармерия, пожарна и спешна помощ. След близо час напрегната спасителна операция жената била извадена жива и откарана в болница.

Втора лавина паднала в квартал Мендерес, като ударила покрив на къща. Един човек е пострадал леко. Заради установен висок риск от нови свличания властите разпоредили временното извеждане на хората от 22 къщи.

Районът бил отцепен за автомобили и пешеходци, а евакуираните семейства били настанени в пансиони в Чатак.

Метеорологичната служба предупреди, че снеговалежите в южните райони на област Ван ще продължат. Под риск остават редица окръзи в района .

Специалистите подчертават, че по стръмните склонове с натрупан дълбок сняг съществува реална опасност от нови лавини.

По официални данни 105 населени места в района са откъснати от пътната мрежа заради тежката зимна обстановка.