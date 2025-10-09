П рочут актьор почина, а дни наред никой не знаеше, че вече не е между нас, пет дни по-късно съпругата му потвърди тъжната вест.

Новината за смъртта му, която се случи на 5 октомври, беше потвърдена от неговата партньорка в живота Маги Неф в емоционално съобщение до списание Variety.

Американският актьор Рон Дийн, известен с многобройните си роли на детективи и агенти във филми и сериали, почина на 87-годишна възраст.

The cop who told Joel to get off the babysitter in 'Risky Business.' The hard-case dad in 'The Breakfast Club.' A detective questioning Dr. Kimball in 'The Fugitive.' A corrupt cop in 'The Dark Knight.' Rest in peace to Ron Dean — a Chicago original. pic.twitter.com/o6TPULy4NE — Richard Roeper (@RichardERoeper) October 9, 2025

„ Той издъхна точно в 16:00 часа, след като поздрави любимите си сестри. Бореше се като воин, само за да ги види още веднъж. Когато останахме сами, хванах ръката му и му казах, че всичко е наред и може да бъде спокоен. Той ме погледна с доверие и си тръгна мирно. Беше дълбоко и достойно сбогуване. Силен мъж - до самия край“, каза Неф.

Публиката го запомня и с ролите му във филми като „Цветът на парите“ (Мартин Скорсезе, 1986), „Никой“ (1988), „Нищо общо“ (1986) с Том Ханкс и Джаки Глийсън, „Пакетът“ (1989) с Томи Лий Джоунс и Джийн Хекман, както и в хита на Кристофър Нолан „Черният рицар“ (2008), където играе детектив Вюрц.

Ron Dean, known for his roles in iconic films, has passed away at 87. https://t.co/M0LX6HTMDG — Screen Sourced (@screensourced) October 8, 2025

Дийн участва и в известния трилър „Беглецът“ (1993) заедно с Харисън Форд и Томи Лий Джоунс, както и във филма на Джоел Шумахер „Клиентът“ (1994).

Освен филмови постижения, той има и богата телевизионна кариера - появява се в сериалите „Тя написа убийство“, „Последният път от небето“, „Карън Сиско“, „Студен случай - Неразкрити престъпления“ и „Спешна помощ - Спешна помощ“.

Рон Дийн е роден на 15 август 1938 г. в Чикаго и започва актьорската си кариера в средата на седемдесетте години. Първата му голяма роля е през 1983 г. във филма „Risky Business - Fuori i vecchi... i figli ballano“ с Том Круз. Две години по-късно се появява в култовия филм „The Breakfast Club“ (1985), режисиран от Джон Хюз, където играе бащата на героя, изигран от Емилио Естевес.

*Източник: Kurir