Р епублика Северна Македония няма да направи промени в конституцията си, освен ако Европейският съюз не даде гаранции, че това е последното условие пред страната, заяви пред „Политико“ министърът на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски по време на посещението си в Брюксел, предава БТА.

"Нашият страх е: ако ние ги направим (промените в конституцията), какво ще стане, ако след шест месеца България отново ни издигне искания по въпроси като историята, идентичността и езика?", пита Муцунски в интервюто.

Конституционните промени са част от преговорната рамка на Скопие с ЕС, приета от самата Северна Македония и всички държави членки.

Още през юни българският премиер Росен Желязков заяви ясно, че България няма да поставя каквито и да било различни условия за започването на присъединителни преговори между ЕС и Република Северна Македония освен компромиса от 2022 г., който предвижда вписването на българската общност в конституцията на съседната страна.

В публикацията си "Политико" определя конституционните промени просто като изискване на България към Северна Македония, за да бъде признато българско малцинство, като напомня, че предишното правителство в Скопие го е приело, но не е успяло да приложи поради липса на мнозинство в парламента.

Макар и засега да не желае да променя конституцията, Северна Македония, по думите на Муцунски, може да продължи с други реформи, за да се присъедини към ЕС, пише още "Политико".

“Ако утре държавите членки дойдат при нас и кажат, че трябва да направим повече за доброто управление, върховенството на закона... ние разбираме. И не само разбираме, но и смятаме, че това е задължение, което трябва да поемем, не само по искане на институциите на ЕС, но и поради необходимостта от по-силно общество", посочи той.

По отношение на бързината, с която напредват кандидатурите за членство на Украйна и Молдова, Муцунски заяви, че "разбира стратегическата необходимост за държавите членки да отворят вратите си за Украйна", но добави, че "най-бързата и вероятно най-евтината инвестиция в европейската стабилност, която може да се направи, е Европейският съюз да отвори вратите си възможно най-скоро за целия регион. Защото не мисля, че селективното разширяване е най-добрият вариант", аргументира се Муцунски.